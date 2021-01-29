В Запорожье обнаружили подпольный завод по изготовлению табака для кальяна

Запорожские правоохранители разоблачили незаконную деятельность по производству табачной продукции. Всего изъяли товаров на 6,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает 061.

Как оказалось, подпольный завод благополучно работал с августа 2020. Здесь изготавливали незаконно табак для кальянов.

Во время проведения выявили более 2 тонн готовой табачной продукции, 500 кг сырья для ее изготовления, 9 станков для переработки сырья, изготовления и упаковки, 924 кг ароматических добавок и тому подобное.

Изъятый табак обещают направить для проведения судебных экспертиз. Сейчас досудебное расследование продолжается.