На Київщині затримали покидька, який кинув гранату з автомобіля

6 травня, близько 20-ї години, в селі Займище 32-річний чоловік кинув з автівки на узбіччя дороги гранату, яка вибухнула. На щастя, ніхто не постраждав.

Затримав порушника поліцейський офіцер громади Пристоличної ТГ Віталій Коновалюк спільно із тероборонівцями.

У селі Дударків, в помешканні зловмисника правоохоронці провели невідкладний обшук в результаті якого вилучили ручну гранату РГН, помпову рушницю та набої.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом хуліганства та незаконного поводження зі зброєю слідчі розпочали досудове розслідування. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Відділ комунікації поліції Київської області