Поліція з’ясовує трагічні обставини смерті матері та сина у Луцьку

Учора до поліції надійшло повідомлення від лучанина про виявлення тіла сусідки без ознак життя з видимими тілесними ушкодженнями.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група та медики, що констатували смерть 86-річної пенсіонерки.

Під час огляду помешкання та прилеглої території поліцейські виявили тіло сина померлої.

Попередньо встановлено, що 59-річний чоловік під час конфлікту спричинив тілесні ушкодження своїй матері, від яких та померла, а після цього – сам покінчив життя самогубством шляхом повішання.

Тіла обох померлих скерували на проведення судово-медичної експертизи.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сектор комунікації поліції Волинської області