Поліція Закарпаття підозрює директора ТОВ у незаконному заволодінні сотнями тисяч гривень державних коштів

Слідчі поліції Закарпаття спільно зі співробітниками СБУ, за процесуального керівництва обласної прокуратури, викрили на махінаціях з державними коштами місцевого 35-річного директора товариства з обмеженою відповідальністю.

Відомо, що у 2019 році фірма фігуранта виграла тендер на будівництво «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини» в одному з населених пунктів Ужгородського району, який проводився у рамках програми Кабінету Міністрів України.

Згідно з укладеним договором, одним із пунктів було передбачено здійснення підрядником закупівлі обладнання для амбулаторії. Натомість в липні того ж року директор вніс неправдиві відомості до фінансових документів й таким чином незаконно заволодів державними коштами в сумі майже 667 тисяч гривень, не виконавши при цьому своїх зобов’язань.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів та повідомили директору товариства про підозру за одразу двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Наразі досудове розслідування у справі триває. Відповідно до санкції статті винним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області