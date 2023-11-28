Поліція Закарпаття затримала 41-річного організатора смертельної бійки у Підвиноградові

Співробітники Головного управління Нацполіції у Закарпатській області затримали 41-річного мешканця села Підвиноградів Берегівського району, якого підозрюють в організації бійки на одній з вулиць населеного пункту.

Поліція Закарпаття продовжує досудове розслідування за фактом бійки, яка сталася між місцевим населенням на одній з вулиць у селі Підвиноградів Берегівського району. Там 27 листопада внаслідок конфлікту несумісні з життям травми отримав 40-річний чоловік. Того ж дня підозрюваного у побитті — 34-річного закарпатця — затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У ході слідства правоохоронці з’ясували, що організував бійку 41-річний місцевий мешканець. Встановлено, що учасники конфлікту заздалегідь підготували предмети для нанесення тілесних ушкоджень, з погрозами та нецензурною лексикою спровокували конфлікт між місцевим населенням.

Підозрюваного в організації сутички, 41-річного мешканця Підвиноградова, поліцейські затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Чоловіку інкримінують ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

У справі триває слідство. Поліція надасть правову оцінку діям кожного учасника.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області