Поліція затримала чоловіка, який стріляв у жителя Ужгорода

Поліцейські Ужгорода розпочали слідство за фактом хуліганських дій, вчинених мукачівцем поблизу одного з розважальних закладів обласного центру Закарпаття. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 1:10 ночі сьогодні, 5 жовтня.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що між двома компаніями, які відпочивали у розважальному закладі на вулиці Швабській, на фоні ревнощів виник конфлікт.

З’ясовувати, хто має рацію, чоловіки пішли на вулицю, де між ними трапилася бійка, а після – 21-річний мукачівець ще й почав стріляти у свого опонента. У результаті – 29-річного ужгородця з кульовим пораненням госпіталізували до лікарні, а мукачівця та інших учасників бійки доставили до відділку поліції.

За фактом хуліганських дій із застосуванням зброї, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Стрілка наразі затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Діям усіх учасників конфлікту буде надано правову оцінку.

Поліція Закарпатської області