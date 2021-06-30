Судитимуть полковника ЗСУ, який разом зі спільниками розкрадав пальне, призначене для зони ООС

Слідчі Територіального управління ДБР Києва завершили розслідування щодо службовця Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України. Він входив до складу організованої злочинної групи, яка заволоділа пальним для ООС на мільйони гривень.

Встановлено, що полковник систематично виділяв надлишкове пальне одній з військових частин Повітряних Сил ЗСУ. У такий спосіб 60 тонн пального, яке призначалося для зони ООС, потрапило до військової частини на Київщині. Там його збували автозаправним станціям.

Через це державі завдано збитків на суму понад 1,7 млн гривень.

У квітні 2021 року полковнику було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Він обвинувачується у заволодінні військовим майном, вчиненим повторно, у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 КК України).

У разі доведення вини військовому загрожує до 12 років позбавлення волі.

На цей час одного з фігурантів справи випустили під заставу у понад 1 млн гривень, а інших чотирьох – відпустили під особисті зобов’язання.

Загалом до вказаного злочину причетні шестеро осіб, обвинувальні акти щодо яких направлено до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід – Нацполіція Київської області.

ДБР