4 роки ув’язнення з конфіскацією майна отримав колаборанта з Балаклії

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 46-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у червні минулого року, коли м. Балаклія перебувало під російською окупацією, місцевий житель вирішив працювати на ворогів.

Він отримав пропозицію від так званого заступника начальника «Балаклейского отдела полиции Изюмского района УВД ВГА Харьковской области» щодо охорони приміщення аптеки та будівлі місцевого ринку, на що погодився. Колаборант також супроводжував «збирачку данини» під час збору оплати з торговців ринку.

Чоловік у судовому засіданні свою провину визнав частково та додав, що жодних договорів чи заяв про прийом на роботу він не підписував, грошей чи іншої допомоги за свою роботу не отримував.

Суддя Київського районного суду м. Харкова виніс стосовно чоловіка обвинувальний вирок. Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, на строк 10 років з конфіскацією всього майна.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури