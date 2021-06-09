В Днепре уголовник сядет еще на 10 лет за жесткое нападение на консьержку

В Днепре за разбойное нападение на 70-летнюю женщину ранее судимый мужчина вернется за решетку еще на 10 лет.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, ранее неоднократно судимый гражданин в январе 2021-го года совершил разбойное нападение на 70-летнюю женщину, которая работала консьержем в одном из жилых домов Днепра.

Мужчина обманным путем проник в подъезд дома, нанес потерпевшей несколько ударов кулаками . Он также бил ее металлическим электрочайником по голове, изувечил лицо, после чего нанес пенсионерке ножевое ранение. Украв у женщины всего 70 гривен, грабитель с места преступления скрылся.

Приговором Красногвардейского районного суда 33-летний гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 УК Украины (разбой, направленный на завладение чужим имуществом, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений). Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.