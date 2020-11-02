Поліція затримала хлопця, причетного до вбивства 17-річної дівчини у Миргороді

Близько 9-ї ранку 28-го жовтня у місті Миргород, Полтавської області, виявлено тіло 17-річної дівчини з ознаками насильницької смерті. Наразі особа, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні жорстокого вбивства неповнолітньої, затримана.

Іван Вигівський, начальник обласного управління поліції Полтавщини, повідомив: «Отримавши інформацію про вбивство 17-річної дівчини, весь особовий склад Миргородського відділу та найдосвідченіші оперативники й слідчі обласного апарату поліції Полтавщини були залучені до розкриття злочину.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів, упродовж декількох годин нам вдалося з’ясувати обставини злочину, а також вийти на слід та затримати підозрюваного. Ним виявився 18-річний місцевий знайомий убитої. Хлопець затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені. Мотиви злочину встановлюються. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

Наразі слідчі поліції здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини юнака, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області