Поліція затримала підозрюваного у нарузі над Меморіалом Слави у Гайсинському районі

15 вересня поліцейські розшукали зловмисника, який вночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, пошкодив бетонну плиту Меморіалу Слави на території Дашівської територіальної громади. Підозрюваному, який раніше судимий за вбивство та майнові злочини, загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення від селищного голови про те, що у смт Дашів невідома особа пошкодила бетонну плиту, на якій викарбувані прізвища загиблих воїнів у Другій Світовій війні.

За словами керівника Гайсинського районного управління поліції Ігоря Соломона, в ході проведення першочергових розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився раніше судимий 37 – річний місцевий мешканець. Зловмисника поліцейські розшукали за місцем проживання.

Зі слів правопорушника, він каменем вночі розбив бетонну плиту аби дістати металеву арматуру, що знаходиться всередині та здати її в прийом металобрухту.

Наразі слідство готує матеріали для оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.297 ККУ (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області