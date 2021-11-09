В Киеве уголовник предложил девушке работу, а на встрече изнасиловал

Соломенский суд столицы назначил наказание мужчине за изнасилование и ограбление местной жительницы. Злоумышленник пообещал помочь 19-летней потерпевшей с трудоустройством, однако во время встречи он отобрал у нее личные вещи и изнасиловал. Теперь за совершенное он пять лет и шесть месяцев проведет за решеткой.

Событие произошло весной этого года, напоминает Информатор.

Тогда в полицию Киева обратилась киевлянка и сообщила, что на улице Железнодорожной мужчина применил к ней силу и изнасиловал, а после еще и забрал из ее сумочки деньги и мобильный телефон.

Насильником оказался уроженец Николаевской области, 1989 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбойного нападения.

Собрав все необходимые доказательства, следователь сообщил фигуранту о подозрении и направил материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд. Приговором Соломенского районного суда в Киеве мужчины за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, приговорен к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.

Кроме этого, на основании ст. 70 (назначение наказания по совокупности преступлений) Уголовного кодекса Украины было решено частично присоединить неотбытое наказание за разбой и окончательно назначить злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев.