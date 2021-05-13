Поліція затримала серійних крадіїв-іноземців, які обкрадали маєтки в Глевасі і Хотові

11 травня на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення від жительки села Хотів Обухівського району про крадіжку з її оселі. 57-річна жінка повідомила, що невідомі особи проникли до її будинку та викрали 7000 доларів США.

Оперативники управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Обухівського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили місцезнаходження зловмисників. Ними виявились 40-річні громадяни Грузії, які проживали у місті Дніпро. Двох фігурантів затримали у столиці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Встановлено, що іноземці здійснювали крадіжки переважно вдень, проникаючи до оселі шляхом віджиму вікна, забирали все цінне і зникали. Наразі правоохоронці встановили причетність чоловіків ще до 2 фактів крадіжок у селищі Глеваха.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до шести років.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.

Відділ комунікації поліції Київської області