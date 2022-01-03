Поліція затримала зловмисника, який стріляв у двох мукачівців

7 листопада 2021 року вночі в одному з розважальних закладів Мукачева невідомий вчинив стрілянину. В результаті з вогнепальними пораненнями було госпіталізовано двох чоловіків віком 26 та 27 років.

Потерпілі відмовлялися надавати будь-які покази щодо обставин, за яких травмувалися. Проте правоохоронці встановили, що тієї ночі між потерпілими та зловмисником відбувся словесний конфлікт, в ході якого останній здійснив кілька пострілів з пістолета, після чого втік.

Співробітники карного розшуку поліції області того ж дня встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний місцевий житель.

Підозрюваного було оголошено в розшук, оскільки він переховувався від правоохоронців.

Однак співробітники поліції не дозволили йому уникнути покарання. Так, вчора, 2 січня, в ході вдало проведеної спецоперації, оперативники поліції у співпраці з працівниками Управління патрульної поліції та за силової підтримки бійців РПОП затримали зловмисника.

Відповідно до статті 208 КПК України його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про обрання фігурантові запобіжного заходу. Сторона обвинувачення наполягатиме на безальтернативному триманні під вартою.

Затриманому інкримінують ч.2 ст. 15 п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство двох осіб.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області