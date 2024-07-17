Поліція затримала киянина, який підірвав гранату у Дніпровському районі столиці

Порушником витявся 26-річний місцевий мешканець. Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мотиви його вчинку встановлюються. За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Вчора, 16 липня, близько першої ночі надійшло повідомлення про те, що в одному з дворів стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено припаркований автомобіль та вікна на першому та другому поверсі багатоквартирного будинку. З людей ніхто не постраждав.

За вказаною адресою оперативний черговий негайно скерував слідчо- оперативну групу головного та територіального управлінь поліції, вибухотехніків та кінолога зі службовою собакою. На місці події правоохоронці з’ясували, що вибух стався внаслідок підриву бойової гранати.

Проведеними першочерговими оперативними заходами поліцейські встановили та затримали порушника – ним виявися 26-річний місцевий мешканець. Поліцейські з’ясували, що зловмисник взяв гранату у 36-річного знайомого та підірвав її. За місцем проживання товариша правоохоронці провели обшук, де вилучили гранатометні постріли “ВОГ” та набої різного калібру. Поліцейські його також затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

За вказаним фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами). Слідчі Дніпровського управління поліції готують затриманим повідомлення про підозру та будуть клопотати перед судом про те, щоб фігуранти на час слідства перебували під вартою.

Згідно з санкцією статей фігурантам загрожує від двох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва