Поліція затримала підозрюваного в умисному підпалі майна закарпатця

Днями співробітники поліції отримали повідомлення від 39-річного ужгородця про те, що на його подвір’ї спалахнув невідомий предмет. Заявник додав, що вчасно помітив полум’я та самостійно загасив його, внаслідок події ніхто не постраждав.

Для з’ясування обставин за викликом прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду місця події правоохоронці виявили дві пляшки та залишки легкозаймистої речовини, що свідчило про умисний підпал.

Співробітники кримінальної поліції одразу ж розпочали заходи для встановлення причетної особи. Зокрема було детально опрацьовано записи з камер спостереження, що дало можливість встановити авто, на якому підозрюваний втікав після вчинення злочину. Далі, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу та системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття», вдалося відтворити маршрут руху та особу зловмисника. Ним виявився 47-річний раніше судимий житель села Оноківці Ужгородського району.

Для його затримання було залучено бійців спецпідрозділу КОРД, оскільки зловмисник міг чинити опір.

Затримання пройшло успішно. Відповідно до статті 208 КПК України фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Мотивом вчинення злочину він зазначає конфлікт фінансового характеру з потерпілим.

Слідчі Ужгородське районне управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194

Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, терміном до 10 років.

Заходи з викриття проводили оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області у співпраці з кримінальною поліцією Ужгородського РУП.

Поліція Закарпатської області