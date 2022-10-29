Поліція затримала російського шпигуна у Харкові
У Харкові патрульні затримали чоловіка, який надсилав росіянам координати населених пунктів Харківської області.
Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у Facebook.
“І знову Харків. Черговий поплічник окупантів. Підсвинок блукав містом у комендантську годину. Патрульні зупинили та перевірили. У телефоні виявили листування з абонентами РФ, які можуть свідчити про співпрацю з країною-агресором”, – йдеться у повідомленні.
Також у телефоні затриманого виявили скріншоти з перерахунками з російського банку.
Поліція уточнює, що у спілкуванні, яке знайшли у телефоні, чоловік демонстрував прихильність окупантам та надсилав координати населених пунктів Харківської області. // LB.uaTweet