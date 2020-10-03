На Львівщині затриманий за домашнє насильство пропонував поліцейським хабар

2 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства у місті Пустомити.

За вказаною адресою виїхав екіпаж сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції. На місці події правоохоронці виявили 29-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти відповідне медичне освідчення, інформує поліція області.

Дорогою до медзакладу, перебуваючи у службовому автомобілі, чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 200 доларів США. Незважаючи на попередження правоохоронців про кримінальну відповідальність за такі дії, чоловік продовжував спроби дати хабар.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції. Слідчі вилучили грошові кошти та відкрили кримінальне провадження за ч1. ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Окрім того, правоохоронці склали на чоловіка адміністративний протокол про притягнення до відповідальності за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За скоєне йому загрожує покарання – штраф від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб. // Діло