Поліція затримала зловмисника, який «замінував» драмтеатр в Ужгороді

17 листопада о 17.09 на лінію «102» надійшло повідомлення від аноніма про замінування Закарпатського обласного музично-драматичного театру в Ужгороді. Більш детальної інформації у розмові з оператором чоловік не надав та кинув слухавку.

Для перевірки об’єкту на місце події виїхали слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції, фахівці відділу вибухотехнічної служби ГУНП та інспектори Кінологічного центру зі службовими собаками. Поліцейські обстежили будівлю і за результатами перевірки жодних підозрілих чи небезпечних предметів та речовин не виявили.

Тим часом оперативники відділу кримінальної поліції провели ряд заходів та встановили, що неправдиве повідомлення про замінування закладу культури надійшло від місцевого жителя. Для цього зловмисник скористався чужим телефоном та сподівався, що таким чином залишиться поза підозрою правоохоронців.

Фігуранта розшукали та затримали. Відповідно до статті 208 КПК України його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Ужгородського районного управління поліції кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, тобто завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті за такі дії передбачає до 6 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області