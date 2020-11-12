Полковника задержали на «откате» в ₴400 тысяч

Задержан полковник Вооруженных Сил Украины, который за взятку в 400 тысяч гривен должен был поспособствовать возможности принять участие в тендере.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, передает УНН.

«По данным следствия, полковник требовал у основателя субъекта хозяйственной деятельности взятку за внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ, что позволило бы предприятию иметь возможность принять участие в государственной закупке, ожидаемая стоимость которой 4 млн грн. Размер «отката» чиновнику составлял 10% от суммы закупки — 400 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители задержали начальника отдела в порядке статьи 208 УПК Украины в собственном служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн.

Военному инкриминируют нарушение Закона частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.