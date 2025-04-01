Польща висунула звинувачення 43 росіянам у справі Смоленської трагедії

Польська прокуратура висунула звинувачення 43 російським експертам, які займалися розтином тіл жертв Смоленської катастрофи — авіатрощі 2010 року, у якій загинуло політичне керівництво Польщі.

Про це повідомив польський телеканал TVN 24.

Прокуратура має намір подати клопотання про розшук понад 40 російських судмедекспертів, які готували висновки після розтину жертв Смоленської катастрофи, повідомив прокурор Кшиштоф Шварц, який є головою слідчої групи, що розслідує катастрофу.

За словами прокурора, 43 російські експерти проводили 61 розтин жертв авіакатастрофи. У їхніх висновках зафіксували великий обсяг неправдивої інформації.

«Розслідування за фактами засвідчення неправди російськими генетиками та судово-медичними експертами — одне з кількох важливих так званих “Смоленських проваджень”. Ми встановили, що судово-медичні висновки про розтини жертв катастрофи, підготовлені російськими лікарями, містили багато неправдивої інформації», — заявив прокурор Шварц.

Попри запит польської прокуратури про правову допомогу в цій справі, росіяни заявили, що не будуть співпрацювати.

«Я думаю, що ми будемо звертатися до суду з клопотанням про видачу ордера на розшук, який необхідний для того, щоб розпочати міжнародний розшук. Не можна залишати це провадження в такій невизначеності», — додав прокурор Шварц.

Катастрофа під Смоленськом

10 квітня 2010 року поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з польською делегацією, яка летіла на траурні заходи, присвячені 70-й річниці Катинської трагедії — масової страти польських громадян органами НКВС.

В авіакатастрофі загинули 96 людей, включно з президентом Польщі Лехом Качинським, його дружиною і високопоставленими польськими політиками.

У 2018 році підкомісія в Польщі, яка займалася розслідуванням Смоленської катастрофи, повідомила, що ліве крило літака Ту-154М було знищене внутрішнім вибухом.

Ще раніше Польща звинуватила російських авіадиспетчерів у катастрофі Ту-154 під Смоленськом. // hromadske