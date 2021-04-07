«Помощника врача» задержал отец внезапно объявившейся «тяжело пострадавшей» дочери

В среду, 7 апреля, в одну из квартир, расположенных в доме по улице Серова в Одессе, пожаловал неизвестный. Открывшему двери хозяину он сообщил, что произошло серьезное ДТП, в котором пострадала дочь этого мужчины.

По словам хозяина квартиры, неизвестный утверждал, что является представителем некоего врача и для спасения жизни девушки срочно нужны средства на операцию. Поэтому, дескать, он и приехал за деньгами.

Однако незваному гостю не повезло: как раз в тот момент, когда растерянный отец задумался над тем, где же взять необходимую сумму, домой вернулась его дочь — та самая «тяжело пострадавшая».

Возмущенный отец самостоятельно задержал афериста, вызвал полицию и силой удерживал «помощника врача» до момента прибытия стражей правопорядка.

В полиции эту информацию подтвердили, уточнив, что 28-летнего задержанного доставили в отдел и передали следователям.

«Случаи, когда мошенники пользуются доверием граждан и вводят их в заблуждение, к сожалению, не единичны. Обычно, сообщая о беде, в которую попали родственники, они пытаются завладеть деньгами или ценностями. Призываем граждан быть более бдительными и всегда проверять любую информацию, которая поступает от незнакомых людей», — посоветовали в полиции. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)