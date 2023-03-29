Понад ₴1 млн. збитків через службову недбалість – ексдиректору Департаменту КМДА повідомлено про підозру

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому директору Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

За матеріалами слідства, між Головним управлінням житлового забезпечення та комунальним підприємством «Житлоінвестбуд-УКБ» був укладений договір оренди нежитлових приміщень площею 1409,3 кв.м. по вул. Володимирській в м. Києві для виконання функцій, передбачених статутом.

Проведеною аудиторською перевіркою установлено, що в порушення методики разрахунків плати за користування комунальним майном орендна ставка за укладеним договором оренди та його умови впродовж 2016-2019 років Департаментом КМДА не змінювалася. Таким чином приміщення територіальної громади міста тривалий час надавалось в оренду по необґрунтовано заниженій вартості.

Внаслідок неналежного виконання підозрюваним службових обов’язків, територіальна громада міста Києва недоотримала орендні платежі на суму понад 1 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди територіальній громаді м. Києва.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та пред’явлення до нього цивільного позову в інтересах Київської міської ради з метою відшкодування завданої кримінальним правопорушення шкоди.

Досудове розслідування здійснюється Шевченківським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура