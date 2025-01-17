Понад ₴1 млн. збитків державі наніс посадовець теруправління Державної судової адміністрації в Кіровоградській області

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури заступнику начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в області повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Заступник начальника територіального управління ДСА в Кіровоградській області, зловживаючи службовим становищем в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю, уклав з останнім договір щодо закупівлі 62 одиниць потокових сканерів за завищеною вартістю.

Сума завданих збитків становить понад 1 млн гривень.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура