Понад 100 тисяч гривень видурили шахраї у прикарпатців за минулі вихідні

Правоохоронці Прикарпаття майже щодня документують різноманітні шахрайства від яких потерпають мешканці області. Довірливі прикарпатці пересилають гроші на невідомі рахунки, повідомляють банківські дані невідомим особам і втрачають сотні тисяч гривень. Поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними та не довіряти невідомим особам.

Днями до Івано-Франківського районного управління поліції звернулась місцева мешканка та повідомила, що її ошукали шахраї. За словами потерпілої, в одній із соцмереж вона розмістила оголошення про збір коштів на потреби захисників. У месенджер їй написав начебто відомий волонтер, який запевнив, що хоче допомогти зібрати кошти на допомогу. Для цього, щоб обговорити детальніше необхідно перейти за посиланням, який він надіслав. Довірлива жінка повірила невідомій особі на слово і самотужки почала переказувати гроші : спершу 8 тисяч гривень, а потім майже 40 тисяч гривень на реабілітацію приятеля. Та щойно гроші надійшли псевдоволонтер видалив всю переписку та обірвав контакти із заявницею.

Наступне звернення надійшло від 71-річної пенсіонерки, яку теж ошукали аферисти. Як вдалося з’ясувати поліцейським, напередодні до потерпілої зателефонувала невідома особа. Представившись представником служби банку, сказав, що у зв’язку із воєнним станом банк проводить ідентифікацію клієнтів. Тому необхідно повідомити додаткову інформацію у вигляді коду, який надіслали повідомленням, що потерпіла і зробила. За лічені хвилини на мобільний телефон жінки надійшло сповіщення про списання 36 800 гривень. Зрештою, заявниця зрозуміла, що її обдурили та звернулась за допомогою до поліції.

Постраждала від шахраїв і 18-річна мешканка обласного центру. Дівчина звернулась до Івано-Франківського районного управління поліції та повідомила, що на відомій Інтернет-платформі знайшла оголошення про оренду квартири, вартістю в 5300 грн. Набрала вказаний номер і невідомий чоловік повідомив, що необхідно скинути завдаток за перший та останній місяці проживання в розмірі 10 600, що заявниця і зробила. Після цього аферист перестав відповідати на телефонні дзвінки.

А в смт. Обертин, Івано-Франківського району, мережеві шахраї ошукали 62-річного місцевого мешканця. На відомій Інтернет – платформі чоловік знайшов оголошення про продаж мотоблока. Невідома особа представилась продавцем і повідомила, що необхідно скинути завдаток за товар – 3 тисячі гривень. А відтак ще 2 тисячі на його транспортування. Заявник гроші скинув. Та після цього псевдопродавець зник і на телефонні дзвінки потерпілого не відповідає.

За усіма фактами співробітники поліції проводять досудові розслідування і вкотре закликають громадян бути обачними та не довіряти незнайомцям.

Поліцейські Прикарпаття застерігають, будьте обачними в мережі!

Не повідомляйте нікому свої персональні та банківські дані!

Не заходьте на невідомі сайти та не переходьте за підозрілими посиланнями!

Про будь-який факт чи спробі шахрайства повідомляйте на «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини