Понад ₴150 тис. збитків під час будівництва медичної амбулаторії: директору ТОВ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).

Як розповів начальник відділу прокуратури області Юрій Ковальов, у ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2018 року директор ТОВ, користуючись своїми службовими повноваженням, уклав договір субпідряду з товариством-підрядником стосовно будівництва медичної амбулаторії у Чугуївському районі Харківської області. Замовником робіт була одна із селищних рад вказаного району.

Директор ТОВ-субпідрядника організував виконання будівельних робіт в менших обсягах та з використанням меншої кількості будівельних матеріалів, ніж зазначено в проектно-кошторисній документації. Для отримання оплати вказаний чоловік надав підряднику акт виконаних робіт, не повідомляючи про невідповідність фактично виконаних робіт та обсягу використаних матеріалів.

У свою чергу директор товариства-підрядника, несумлінно поставившись до своїх службових обов’язків, не здійснив технічний нагляд та не проконтролював якість виконаних робіт. Він передав відповідні документи голові селищної ради, на підставі чого на розрахунковий рахунок субпідрядника перераховано понад 150 тис. грн, чим завдано збитків селищній раді.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області