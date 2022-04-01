Понад 2 роки ув’язнення отримав мешканець Мукачівщини за домашнє насильство

За доводами начальника Воловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури 42-річного жителя с. Буковець засуджено до 2 років 2 місяців позбавлення волі за вчинення домашнього насильства щодо дружини (ст. 126-1 КК України).

У судовому засіданні прокурор довів, що чоловік систематично вдавався до психологічного насильства над дружиною, лаявся на неї, погрожував фізичною розправою та намагався вдарити. Сварки виникали, зокрема, і коли чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

З початку поточного року правоохоронці зафіксували три такі випадки домашнього насильства в родині. До цього, у жовтні 2021 року, закарпатець вже був засуджений за аналогічний злочин, отримавши 2 роки ув’язнення з іспитовим терміном на 1 рік. Протягом цього часу він і вдався до рецидиву, тому до максимально можливої міри покарання за домашнє насильство суд приєднав йому і невідбуту частину попереднього покарання. Вступ вироку в законну силу очікується.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури