У Запоріжжі чоловік напав з ножем на лікаря

Подія сталася в одній із лікарень Дніпровського району. 35-річний чоловік увійшов в кабінет лікаря з ножем та, зачинивши за собою двері, завдав йому тілесних ушкоджень.

10 липня о 15:41 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із медзакладів пацієнт зачинився в кабінеті з лікарем та погрожує йому фізичною розправою.

На місці події працювали слідчо-оперативна група керівництво територіального підрозділу поліції та працівники Управління поліції охорони в Запорізькій області.

Правоохоронці встановили, що чоловік із ножем заскочив у кабінет лікаря, поводився агресивно, трощив меблі та намагався спричинити йому тілесні ушкодження.

Зловмисника затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації злочину та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Запорізької області