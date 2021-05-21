Понад 3,2 млн. доларів злочинного «общака» вилучили у затриманих «злодіїв у законі»

Таку суму готівкових коштів вилучили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями, вчора, 20 травня, під час обшуків.

Встановлено, що вилучені кошти є так званим злочинним «общаком», збір та розподіл якого контролювали «вори в законі» «Умка» та «Лаша Сван».

Крім понад 3,2 млн доларів США у різній валюті, поліцейські вилучили дороговартісні транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

Нагадаємо: двох найвпливовіших в Україні «ворів в законі» затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі «вора в законі» (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, «ворам в законі» може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України