Понад ₴36 млн. готівкою – викрито конвертцентр, що діяв під прикриттям об’єднання громадян з інвалідністю

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчим та оперативним управліннями ГУ ДФС у м Києві викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території м. Києва, Київської та Харківської областей (ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Так підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам незаконних послуг.

Також з метою використання податкової пільги в розмірі 20%, організаторами злочинної схемі використовувалось підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

Внаслідок проведених санкціонованих обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн гривень, 72 печатки підприємств із ознаки фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі близько 2 млн гривень.

Слідчі дії тривають.

Київська міська прокуратура