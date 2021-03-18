Понад ₴4,5 млн. збитків через незаконну виплату зарплат – судитимуть посадовицю Нацполіції (відео)

Слідчі Державного бюро розслідувань, за сприяння ДВБ Нацполіції, завершили досудове розслідування стосовно начальниці управління – головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ Нацполіції в Київській області (раніше — ГУ МВС України в Київській області).

Вона обвинувачується у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). До суду направлено обвинувальний акт.

Встановлено, що працівники у змові з оперуповноваженим вказаного управління, використовуючи підроблені документи, відкрили зарплатні карткові рахунки в одному з банків на 24 підставних осіб, які не працювали в МВС.

Упродовж 5 років вказані працівники подавали до банку підроблені платіжні відомості на виплату заробітної плати підставним особам, перераховуючи грошові кошти на їхні та власні карткові рахунки.

Протягом тривалого часу головний бухгалтер не здійснювала контроль за діяльністю підлеглих працівників з питань нарахування та виплати заробітної плати, а саме:

• приймала до виконання підроблені платіжні відомості на зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки працівникам;

• безконтрольно погоджувала і підписувала їх, завіряючи печаткою установи;

• організувала їх надходження в письмовому та електронному вигляді для виконання в банк.

Як наслідок, це потягло безпідставну виплату заробітної плати підставним особам та спричинення збитків державі на суму 4 629 347,08 гривень.

У разі доведення вини посадовиці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Відносно інших працівників поліції, якій брали участь в схемі, обвинувальні акти були направлені до суду раніше.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснював Офіс Генерального прокурора.

ДБР