Затримано мера міста на Одещині, який займався рекетом

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону.

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря.

Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.

Після цього вони призначили на базу відпочинку «свого» директора, який почав шукати покупців на даний комплекс.

Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися «віджати» у власниці решту 50% корпоративних прав.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів.

Саме вони мали переоформити «віджату» турбазу на потенційних покупців.

Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання – мера – на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази.

На підставі отриманих доказів затриманому чиновнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо виду запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Служба безпеки України