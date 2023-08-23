Судитимуть жителя Харківщини, який працював «помічником» керівника управління при окупантах

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що староста одного зі старостинських округів Старосалтівської селищної ради під час захоплення збройними силами рф територій Харківщини став співпрацювати з окупантами. Він обійняв посаду так званого «помощника начальника Волчанского территориального управления военно-гражданской администрации Волчанского района», про що було видано відповідний наказ.

Робоче місце колаборанта розташовувалось у с. Гонтарівка, також за ним «закріплювалась» ще низка населених пунктів.

Коло обов’язків обвинуваченого було досить широким. Він займався збором заяв та документів місцевих мешканців щодо отримання матеріальної грошової допомоги, брав участь у нарадах, вирішував питання благоустрою та виконував різні вказівки свого безпосереднього керівника.

Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура