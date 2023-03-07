У діях ексглави СБУ Баканова побачили злочинну недбалість — джерело NV на Банковій

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Колишній шеф СБУ фігурує у кримінальних провадженнях ДБР щодо окупації частини територій країни, розповів NV топпредставник ОП.

Звільнений у липні минулого року з посади голови СБУ Іван Баканов наразі перебуває під слідством. Про це NV на умовах анонімності повідомив високопосадовець Офісу президента (ОП).

Сідай, «двійка». Ексочільник СБУ Іван Баканов виявився не здатним виконувати свої службові обов’язки, впевнені на Банковій (Фото:СБУ)

Іван Баканов. Фото:СБУ

Друга дитинства Володимира Зеленського та його партнера зі студії Квартал-95 звинувачують у провалі роботи СБУ у передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення. Йдеться про появу в ключовій силовій структурі країни російських агентів, зокрема підозрюваного в держзраді Олега Кулініча, ексначальника одного з управлінь спецслужби.

«Війна оголила все, що відбувається в СБУ. І в ОП жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами — повний провал», — пояснило джерело на Банковій.

Зараз Баканов, за словами чиновника ОП, проходить в деяких провадженнях Держбюро розслідувань (ДБР), що стосуються окупації прикордонних територій країни. Деталі слідства топчиновник ОП не розкрив.

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