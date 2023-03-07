У діях ексглави СБУ Баканова побачили злочинну недбалість — джерело NV на Банковій

Колишній шеф СБУ фігурує у кримінальних провадженнях ДБР щодо окупації частини територій країни, розповів NV топпредставник ОП.

Звільнений у липні минулого року з посади голови СБУ Іван Баканов наразі перебуває під слідством. Про це NV на умовах анонімності повідомив високопосадовець Офісу президента (ОП).

Друга дитинства Володимира Зеленського та його партнера зі студії Квартал-95 звинувачують у провалі роботи СБУ у передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення. Йдеться про появу в ключовій силовій структурі країни російських агентів, зокрема підозрюваного в держзраді Олега Кулініча, ексначальника одного з управлінь спецслужби.

«Війна оголила все, що відбувається в СБУ. І в ОП жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами — повний провал», — пояснило джерело на Банковій.

Зараз Баканов, за словами чиновника ОП, проходить в деяких провадженнях Держбюро розслідувань (ДБР), що стосуються окупації прикордонних територій країни. Деталі слідства топчиновник ОП не розкрив.