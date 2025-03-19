Посадовці міськради та підрядники «заробили» на опалюванні садочків та шкіл Кропивницького понад ₴3,5 млн.

Керівники підрядних організацій штучно збільшували кількість днів в опалювальному періоді під час запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних з ковідом та дією воєнного стану, не зважаючи на закриття навчальних закладів. Відтак збільшувалася кількість спожитої енергії та сума виплат, а посадовці міськради підписували офіційні документи з фіктивними даними. Співзасновник, директор та бухгалтер товариства, а також керівниця управління міської ради та її підлегла отримали підозри за махінації з бюджетними коштами.

Оперативники ДСР Нацполіції на системній основі проводять комплексні заходи з викриття осіб, причетних до організації оборудок з бюджетними коштами. Організовану групу з-поміж посадових осіб міської ради та комерційних структур викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області та слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з УСБУ в Кіровоградській області. Ділки розробили схему, яка дозволяла заробляти та постачанні теплової енергії до дитячих садочків та шкіл у Кропивницькому.

Для цього, звісно, укладали відповідні угоди, але під час визначення середнього споживання об’ємів теплової енергії підрядники штучно збільшувалась кількість днів в опалювальному періоді. Як наслідок – систематично утворювалось перевищення об’ємів та відповідно збільшувалися витрати на оплату послуг. Тож для зміни запланованих видатків укладались додаткові угоди.

Посадові особи міської ради підписували документи, на підставі яких підрядник отримували на свої рахунки кошти з бюджету. Отримані кошти розподілялися між всіма учасниками злочинної оборудки. За такою схемою було привласнено, а державі завдано збитків, на суму понад 3,5 млн грн..

На підставі отриманих доказів поліцейські повідомили про підозру п’ятьом фігурантам – співзасновник, директор та бухгалтер товариства, а також керівниця управління міської ради та її підлегла. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кропивницька окружна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України