В Одеській області затримали мера Білгород-Дністровського – ЗМІ

Міського голову Білгород-Дністровського затримали співробітники СБУ.

Як повідомляє джерело «Думської», у будівлі мерії проходять обшуки.

Працює відділ «К» (по боротьбі з корупцією).

Зазначимо, у СБУ з Гражданом свої рахунки. У 2002-му він намагався задавити співробітників спецслужби та прокуратури, які прийшли вручати йому обвинувальний акт. Його навіть притягували до кримінальної відповідальності за насильство щодо працівників правоохоронних органів та умисне завдання їм тілесних ушкоджень (частина 2 ст. 345 КК України).

Обвинувальний акт стосувався бійки між міським головою і головою райдержадміністрації Григорієм Мельниченком (скандальний зять Гриневецького).

Трохи раніше Граждан звинуватив СБУшників у побитті, ті стверджували, що це міський голова напав на них.

Інцидент нібито стався після того, як слідчі за підтримки СБУ провели в нього в кабінеті обшук.