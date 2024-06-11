Понад 4 роки за ґратами: на Прикарпатті за побиття поліцейського засуджено дніпропетровця

За публічного обвинувачення прокурорів Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури суд визнав винним 21-річного уродженця Дніпропетровщини у заподіянні тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу, а також у незаконному зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 345, ч. 1 ст. 309 КК України).

Йому призначено покарання – 4 роки та 2 місяці позбавлення волі.

В суді доведено, що засуджений скоїв напад на поліцейського під час перевірки документів. Подія сталася у березні 2024 року у Старобогородчанській територіальній громаді.

Чоловік наніс правоохоронцю декілька ударів кулаком по обличчю, спричинивши перелом щелепи.

Окрім того, при затриманні правопорушника, у нього було виявлено та вилучено канабіс.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Івано-Франківська обласна прокуратура