Понад ₴5 млн. щомісячного прибутку від збуту канабісу – повідомлено про підозру організатору та 6 співучасників міжрегіональної ОЗГ

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру організатору та шістьом співучасникам, які налагодили збут канабісу по всій території України (ч. 3 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що організував наркобізнес 28-річний мешканець Кривого Рогу, який був учасником колишньої криворізької злочинної організації «Двадцятівські». Останній надсилав до столиці оптові партії канабісу поштовими відправленнями, замасковані у середині гідроакумулятора.

Розфасований по дрібним пакункам канабіс співучасники збували знайомим у столиці «з рук в руки», а також відправляли поштовими відправленнями у інші регіони, маскуючи у пакунках із кормом для тварин.

Щомісячний прибуток від наркобізнесу «приносив» ділкам понад 5 млн гривень.

В ході досудового розслідування правоохоронці провели більше 30 обшуків за місцем проживання, роботи та в автомобілях зловмисників. За результатами обшуків вилучено 13 кг канабісу, мефедрон, амфетамін, обладнання для вирощування наркорослин, грошові кошти, автомобілі тощо.

Наразі всім учасникам організованої групи повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Пресслужба Київської міської прокуратури