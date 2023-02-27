Шахрай з Одещини продавав неіснуючі позашляховики для українських захисників

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, знаючи про великий попит на позашляховики для передачі ЗСУ, розміщував у соціальних мережах інформацію про продаж неіснуючих автомобілів за заниженими цінами. Однією з умов продажу автомобілів за низької ціни була сплата авансу на його банківську картку.

У такий спосіб зловмисник отримав від волонтерів понад 60 тис грн авансу за продаж 4 фейкових пікапів. Кошти ошуканих людей витратив на власні потреби.

В ході досудового розслідування збитки потерпілим відшкодовано у повному обсязі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури