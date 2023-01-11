Попереджено агрорейдерство на суму майже ₴200 млн. — судитимуть мешканку Дніпра

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 31-річної мешканки м. Дніпро за фактом підроблення та використання підроблених офіційних документів, за фактом замаху на шахрайство, вчиненого в особливо великих розмірах, та за фактом заволодіння майном організації шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, вступивши у змову з іншими особами, вирішила заволодіти майном одного з агропідприємств на території Красноградського району, а саме врожаєм пшениці та інших сільськогосподарських культур.

Так, у липні 2022 року жінка внесла свої підписи в графи «позикодавець» у договорах позики, нібито укладених між нею та вказаним підприємством. Цією фейковою угодою жінка передала у власність агропідприємству 48 млн гривень. Фактично грошові кошти в позику не передавались, вказані договори не укладались та нотаріально не посвідчувались.

Використовуючи підроблені документи, жінка намагалась здійснити рейдерське захоплення майна підприємства, а саме врожаю сільськогосподарських культур на загальну суму майже 200 млн гривень.

Проте правоохоронці встигли попередити агрорейдерство. Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура