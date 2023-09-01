Попереджено постачання до ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора у суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців Збройних Сил України, укладеної Міністерством оборони України з комерційним товариством.

Йдеться про мільйон таких наборів вартістю 430 млн грн.

Зазначеною додатковою угодою до договору передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення потреб для осіб такої категорії.

Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції.

За активної принципової позиції прокурорів судом підтверджено, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулось в порушення вимог діючого законодавства та суперечить інтересам держави.

Офіс Генерального прокурора