«Порятунок» сина через надання хабаря слідчому: суд виніс вирок жінці

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною раніше судиму 40-річну жінку за фактом пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Роман Травкін, досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Лозова у травні 2020 року жінка запропонувала слідчому 6000 грн за закриття кримінального провадження стосовно її сина, який вчинив грабіж.



Проте правоохоронець одразу повідомив про це вище керівництво.

Через декілька днів під час допиту жінки як свідка по справі її сина, вона надала поліцейському частину грошей у сумі 2000 грн та одразу була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

Вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 27 січня 2022 року жінку визнано винною та призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури