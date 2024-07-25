Посадовець ДМС переправляв військовозобов’язаних за кордон та намагався підкупити прикордонника

В Одеській області посадовець міграційної служби за гроші обіцяв нелегально переправити чоловіків призовного віку до Молдови. Крім того, він вирішив надати хабар прикордоннику, аби той допоміг переправити групу військовозобов’язаних через кордон.

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили незаконні оборудки виконуючого обов’язки начальника одного з відділів Держміграційної служби Одеської області.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік, бажаючи заробити легких грошей, переправляв чоловіків призовного віку через державний кордон до Республіки Молдова поза межами пропуску. Охочих втекти підшукував через знайомих. До прикордонної зони чиновник віз чоловіків на власному автомобілі та обіцяв домовитись з правоохоронцями у разі форс-мажорних обставин. За нелегальну «подорож» за кордон міграційник брав 10 тисяч доларів з однієї особи.

Крім того, чоловік спробував заручитися підтримкою працівника прикордонної служби та запропонував йому 9 тисяч доларів за так званий «зелений коридор» для своїх клієнтів. При цьому частину грошей він надав прикордоннику одразу, іншу – обіцяв віддати, коли «туристи» перетнуть кордон.

Одразу після передачі грошей ділка та групу військовозобов’язаних викрили оперативники внутрішньої безпеки поліції і працівники відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонної служби.

Наразі чиновника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч.3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 9 років ув’язнення. Триває слідство.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура, слідство — ТУ ДБР, розташоване у місті Миколаєві.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України