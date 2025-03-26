Посадовець КМДА оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити

Підозрюваний – директор одного з комунальних підприємства міста. Отриманий фіктивний діагноз допомагав йому не тільки уникати мобілізацій, а ще й отримувати соціальні виплати від держави.

Викрили посадовця слідчі Главку поліції Києва спільно із працівниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, маючи вплив на службових осіб одного з лікувальних закладів столиці, отримав виписку про нібито наявність у нього тяжкої хвороби, від якої він стаціонарно лікувався у медустанові. Встановлений фіктивний діагноз дозволив йому отримати 3-тю групу інвалідності, що надалі допомагало уникати мобілізації, а також отримувати соціальні гарантії від держави. Слідство встановило, що посадовець протягом 2023-2025 років незаконно отримав понад 100 тисяч гривень соціальних виплат.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України). Встановлена посадовцю фіктивна група інвалідності наразі скасована. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до зазначеної незаконної схеми.

Відділ комунікації поліції Києва