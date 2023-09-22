Посадовець колонії у змові із довічно засудженим та неповнолітнім збували наркотики ув’язненим Житомирщини

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури організованій групі повідомлено про підозру у незаконному придбанні, пересиланні, зберіганні з метою збуту та збуті у місця позбавлення волі, із залученням неповнолітнього, особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 3 ст. 307 КК України).

Слідство встановило, що начальник відділу однієї з виправних колоній області разом з наркозалежним неповнолітнім, увійшли до злочинної групи, організованої довічно засудженим цієї установи.

Співучасники діяли за розробленою «довічником» схемою. Наркотичні засоби організатор замовляв у різних містах (Київ, Дніпро) та надсилав на ім’я неповнолітнього, який забирав на пошті замаскований в упаковках з-під кави «товар» та передавав працівнику колонії.

Посадовець виправної колонії, виконуючи вказівки організатора, на власному автомобілі перевозив наркотичний засіб для зберігання до свого гаража.

Підготовлений «товар» правоохоронець приховував під одягом та у день свого чергування проносив до установи виконання покарань і передавав «довічнику» для збуту ув’язненим.

Протягом серпня-вересня цього року задокументовано декілька фактів незаконного збуту у виправній колонії заборонених речовин, які, за висновками експертів, є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом.

Під час обшуків у гаражі, приміщенні установи виконання покарань та за місцем проживання фігурантів вилучено наркотичні засоби, телефони, банківські картки та інші докази протиправних дій.

Наразі вирішується питання щодо обрання неповнолітньому та працівнику колонії запобіжних заходів у виді тримання під вартою, а також відсторонення правоохоронця від займаної посади.

Організовану групу викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно зі слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління ДБР, розташованим у місті Хмельницькому та Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

У разі доведення у суді вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури