Посадовець назловживав службовим становищем на користь третіх осіб на ₴2,2 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної та Кропивницької окружної прокуратур директору одного із комунальних закладів освіти повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Встановлено, що підозрюваний, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи – підрядника з енергосервісу, достовірно знаючи, що витрати на оплату теплової енергії зменшились за рахунок запровадження воєнного стану та впровадження відключення електроенергії, підписав акти про виконання робіт, якими підрядник завищив об’єм фактично наданих послуг.

Сума завданих державі збитків становить понад 2,2 млн гривень.

Досудове розслідування наразі триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Кіровоградська обласна прокуратура