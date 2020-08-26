Посадовиця ДМС в Запорізькій області торгувала громадянством України по 2 500 доларів

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, затримали посадовицю Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області після одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадова особа вимагала та одержала від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 2 500 доларів США. За гроші вона обіцяла прийняти рішення щодо набуття громадянства України особі, яка його не мала.

Слідчими ДБР було затримано службову особу в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання нею неправомірної вигоди.

Раніше слідчі ДБР задокументували факт одержання вищезгаданою особою 4 000 гривень неправомірної вигоди за виготовлення документів, необхідних для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру, відсторонення від займаної посади, а також обрання відносно неї запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура Запорізького гарнізону Південного регіону України. Оперативний супровід — УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України.

ДБР