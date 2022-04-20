Посадовиця селищної ради на Луганщині перейшла на бік ворога — розпочато провадження

Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил розпочато кримінальне провадження за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, посадовиця Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації перейшла на бік окупанта в умовах воєнного стану.

Вона надала згоду співпрацювати з російським агресором в окупаційних «органах влади» — у структурі так званої «прокуратури «ЛНР», де займається переслідуванням громадян, які залишаються вірними Україні.

Досудове розслідування здійснюється Слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора