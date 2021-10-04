Посадовицю Одеської митниці підозрюють у спринні контрабандній діяльності підприємця з санкційного списку РНБО

Державне бюро розслідувань веде активну боротьбу зі зловживаннями на митниці та попереджає багатомільйонні збитки державі.

Так, слідчі ДБР повідомили про підозру колишній т.в.о. завідувача сектору одного з митних постів Одеської митниці. Під час митного оформлення вантажу китайських товарів на 11 млн грн вона штучно занизила його вартість, вказавши іншу номенклатуру товарів.

У січні 2021 року посадовиця оформляла вантаж фірми, власник якої входить до санкційного списку. Через її дії в Україну було ввезено контрабандою мобільні телефони та аудіосистеми до авто. Для приховування оборудки працівниця митниці вказала неправдиві дані в акті огляду товарів — у контейнері нібито знаходились одяг, взуття та тканини.

У такий спосіб підприємець міг ухилитися від сплати митних платежів на суму 1,8 млн гривень. Проте протиправну схему вчасно викрили працівники ДБР та запобігли завданню збитків державі.

Наразі ексчиновниця підозрюється у незакінченому замаху на зловживання службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 6 років.

У липні слідчі ДБР вже повідомили працівниці митниці про підозру у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

Компанію – власника товару оштрафовано на 2,6 млн гривень за порушення митних правил та накладено арешт на вилучений товар.

Розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Державне бюро розслідувань