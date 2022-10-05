Депутатка, яка є власницею декількох сільгосппідприємств, працювала на окупантів та передала для сусіднього Бєлгорода 250 тонн насіння соняшника

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці Шевченківської селищної ради Куп‘янського району за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Шевченкове депутатка, яка є власницею декількох сільськогосподарських підприємств, активно допомагала російським військовим. Жінка передала окупантам складські приміщення, які належить її фермерським господарствам, для розміщення там представників збройних формувань держави-агресорки.

Аби догодити «новій» владі, фермерка надала вказівку своїм працівникам зібрати пшеницю, горох, ячмінь та гірчицю задля їх передачі представникам РФ. Прокурори встановили, що у серпні депутатка-фермерка віддала окупантам 250 тон насіння соняшника урожаю 2021 року, який було вивезено до Бєлгородської області РФ.

За підтримки окупантів жінку було призначено на посаду керівника т. зв. «спілки виробників сільськогосподарської продукції» та наділено повноваженнями з взяття на т. зв. «зовнішнє управління» місцевих сільськогосподарських підприємств, посадові особи яких покинули тимчасово окуповану територію, з метою організації збору наявного врожаю, належного таким підприємствам, та подальшим його переданням на потреби місцевої окупаційної адміністрації.

4 жовтня правоохоронці затримали жінку у Харкові.

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура